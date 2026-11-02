Siemens Energy mit Fehler! Standard Lithium bald Pennystock? Power Metallic Mines mit Kaufempfehlung!
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Lange Gesichter bei Siemens Energy. Konkurrent GE Vernova will die Trench Group für rund 9 Mrd. USD schlucken. Was das mit dem DAX-Konzern zu tun hat? Dieser hatte die Trench Group erst …
Foto: esg-aktien.de
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Lange Gesichter bei Siemens Energy. Konkurrent GE Vernova will die Trench Group für rund 9 Mrd. USD schlucken. Was das mit dem DAX-Konzern zu tun hat? Dieser hatte die Trench Group erst vor wenigen Jahren verkauft. Und zwar für einen Bruchteil des heutigen Preises. Dagegen ist die Stimmung bei Power Metallic Mines positiv. Der Kupferpreis hält sich auf hohem Niveau und man kann in Ruhe das Multi-Metall-Projekt mit Weltklassepotenzial in Richtung Produktion entwickeln. Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial und raten zum Kauf der Aktie. Dagegen rutscht die Aktie von Standard Lithium weiter ab und könnte in USD schon bald zum Pennystock werden. Der schwache Lithiumpreis im Oktober belastete. Eine positive vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) ließ Anleger zuletzt kalt. Wie geht es weiter?
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