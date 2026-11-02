Siemens Energy mit Fehler! Standard Lithium bald Pennystock? Power Metallic Mines mit Kaufempfehlung! Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Lange Gesichter bei Siemens Energy. Konkurrent GE Vernova will die Trench Group für rund 9 Mrd. USD schlucken. Was das mit dem DAX-Konzern zu tun hat? Dieser hatte die Trench Group erst …



