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    Rot-grün-rote Koalitionsverhandlungen starten in Berlin

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    Für Sie zusammengefasst
    • Linke, Grüne und SPD starten Koalitionsgespräche
    • Gespräche dauern Wochen, ein genauer Zeitplan fehlt
    • Vertrag bis Dezember möglich, Parteien stimmen ab
    Rot-grün-rote Koalitionsverhandlungen starten in Berlin
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Gut sechs Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus starten am Montag (10.00 Uhr) Koalitionsverhandlungen zwischen Linke, Grünen und SPD. Die Dreiergespräche dürften einige Wochen dauern, einen genauen Zeitplan gibt es nicht.

    Die Koalitionsverhandlungen werden von einer Dacharbeitsgruppe aus Spitzenpolitikern der drei Parteien geführt, hier fallen am Ende die Entscheidungen. Hinzu kommen rund ein Dutzend Facharbeitsgruppen.

    Ein Koalitionsvertrag könnte bis Dezember stehen, sicher ist das aber nicht. Am Ende entscheiden bei Linke und SPD die Parteimitglieder über das Regierungsprogramm. Die Grünen wollen ein sogenanntes digitales Meinungsbild bei ihren Mitgliedern einholen, das letzte Wort hat ein Parteitag.

    Den Weg frei gemacht für diesen wichtigen Schritt der Regierungsbildung hatte die Linke am Samstag: Auf einem Parteitag stimmte eine breite Mehrheit der Delegierten für Koalitionsverhandlungen. Grüne und SPD hatten bereits am 19. Oktober zugestimmt.

    Bei der Abgeordnetenhaus-Wahl am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Es folgen CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent), Grüne (14,3 Prozent) und SPD (12,1 Prozent). Die bisher regierende CDU/SPD-Koalition hat ihre Mehrheit verloren./kr/DP/men







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