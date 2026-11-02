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    Erste S-Bahn mit neuem Design unterwegs

    Frankfurt

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    Für Sie zusammengefasst
    • Erste umgestaltete S-Bahn fährt zunächst auf der S3
    • Neue Farben, mehr Platz und Steckdosen in den Zügen
    • Modernisierung der ET-430-Züge bis Sommer 2029
    Frankfurt - Erste S-Bahn mit neuem Design unterwegs
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Andere Farbe, andere Raumaufteilung: Die erste umgestaltete S-Bahn ist ab heute unterwegs. Sie wird zuerst auf der Linie S3 fahren, wie die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilen. Insgesamt wird rund die Hälfte aller S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet neu gestaltet.

    Außen sind die Züge nicht mehr rot, sondern weiß mit blauem Streifen und grüner Front. Innen dominieren die Farben Weiß und Grau mit Elementen in Holzoptik. Aber nicht nur das Design wurde verändert, sondern auch die Raumaufteilung.

    Keine erste Klasse mehr, dafür Steckdosen

    Es gibt keine erste Klasse mehr, dafür aber mehr Raum zum Ein- und Aussteigen. Für Radfahrer gibt es einen Bereich, wo man das Rad schräg mit dem Vorderrad in die Wand schieben kann. Zudem werden Steckdosen eingebaut. Laut RMV und DB passen durch die Umgestaltung 15 Prozent mehr Fahrgäste in einen Zug.

    Die Fahrzeuge werden nach und nach fertiggestellt und eingesetzt. Der Abschluss der schrittweisen Modernisierung ist den Angaben zufolge für Sommer 2029 vorgesehen. Es handelt sich um die Züge der zehn Jahre alten Baureihe ET 430./isa/DP/zb







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