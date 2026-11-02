IG Metall weitet Warnstreiks deutlich aus
- IG Metall plant 60 Warnstreiks in 37 Betrieben
- Warnstreiks treffen Auto, Maschinenbau und Elektro
- Fünf Prozent mehr Geld und Jobsicherung gefordert
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall hat für heute zu umfassenden Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie aufgerufen. Im Bezirk Mitte mit Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen sind rund 60 Aktionen in 37 Betrieben geplant, wie die Gewerkschaft in Frankfurt mitteilt. Erste Proteste hatte es bereits in der Nacht zum Sonntag bei Thyssenkrupp Rasselstein in Andernach sowie bei der Widia GmbH in Jena-Saalfeld gegeben.
Schwerpunkte sind am Montag Koblenz mit einem Sternmarsch, der Opel-Standort Kaiserslautern und Betriebe im Frankfurter Umland wie der zum Schaeffler-Konzern gehörende Autozulieferer Vitesco , Procter & Gamble oder Rolls Royce . In Kassel legen Beschäftigte von Daimler Truck und der Paul Beier GmbH befristet die Arbeit nieder.
Die IG Metall will in den Tarifverhandlungen für rund 3,7 Millionen Beschäftigte den Druck erhöhen. Betroffen von den zeitlich befristeten Ausständen sind wichtige Industriezweige wie Auto, Maschinenbau, Elektro und Metallerzeugung.
Die Gewerkschaft hat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 5 Prozent mehr Geld sowie die Sicherung von Jobs und Standorten gefordert. Die Arbeitgeber haben in der zweiten Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt, das im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufenerhöhung von 1,3 Prozent im Juli 2028 vorsah. Begründet wurde die Offerte unterhalb der Inflation mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage und den hohen Kostenbelastungen für die Industrie in Deutschland.
Das 'Minus-Angebot' verschärfe den Tarifkonflikt, kritisiert Bezirkschef und Verhandlungsführer Jörg Köhlinger. "Was die Arbeitgeber auf den Tisch gelegt haben, sichert nicht einmal die Kaufkraft. Die Beschäftigten verlieren Geld, sollten sich die Arbeitgeber durchsetzen. Das werden wir verhindern."/ceb/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 161,6 auf NYSE (31. Oktober 2026, 01:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7778EUR. Von den letzten 9 Analysten der Schaeffler Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +19,97 %/+37,10 % bedeutet.
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Also ich bleibe noch ein bisschen hier..
Ich denke die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende und wir sollten jetzt schnellstens ins wohlverdiente Wochenende gehen..
Montag geht's dann mit neuer Kraft und neuen Ideen wieder ans Handeln....heute noch über Gut oder Schlecht zu diskutieren ist vergeudete Energie..
Also dann bis Montag...man hört sich ...🤗
beim Abspalten von TKMS im Nov 2025 hatten wir den selben überzogenen Abschlag von ca12E auf 8Euro, der nach 3 Monaten wieder abgebaut wurde.
alter mach dich weg.