Höhere Abschläge bei frühzeitiger Rente

BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Jörg Dittrich, hält höhere Abschläge bei einem vorzeitigen Renteneintritt für notwendig. "Mir ist bewusst, dass ich damit auch bei einigen meiner Leute auf Ärger stoßen werde", sagte Dittrich der "Rheinischen Post". "Ich würde es aber als unehrlich ansehen, wenn ich sagen würde, dass die Zwänge der Demografie für alle gelten, nur nicht fürs Handwerk."

Er selbst sei Dachdeckermeister - und in der Berufsgruppe schafften es die meisten nicht bis zur Regelaltersgrenze. "Aber nicht alle Älteren in Deutschland sind Dachdecker. Wir müssen als Gesellschaft insgesamt das effektive Rentenalter steigern. Geht nicht anders."