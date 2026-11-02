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    Leichtes Plus erwartet - Asien hält sich gut nach Nasdaq-Schwäche

    DAX-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte nach der Korrektur wieder zulegen
    • Tech-Schwäche in den USA und Asien bremste den Dax
    • JPMorgan erwartet steigende Chippreise bis 2027
    DAX-FLASH - Leichtes Plus erwartet - Asien hält sich gut nach Nasdaq-Schwäche
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der kleinen Korrektur vom Freitag dürfte der Dax zu Wochenbeginn wieder etwas zulegen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels rund 0,2 Prozent höher auf 25.865 Punkte. Am vergangenen Donnerstag war der Dax noch erstmals seit Anfang September wieder über 26.100 Punkte geklettert, bevor ihn am Freitag die Tech-Schwäche in den USA und Asien ausbremste.

    Am Montagmorgen schlugen sich die technologielastigen Leitindizes in Japan und Südkorea nach anfänglicher Schwäche zuletzt erstaunlich gut, obwohl sich der Ausverkauf der Wachstumswerte am Freitag im Nasdaq 100 noch deutlich beschleunigt hatte.

    Die Marktstrategen von JPMorgan bleiben optimistisch für den zuletzt besonders unter Druck geratenen Halbleitersektor. Eine Balance zwischen hoher Nachfrage und passenden Kapazitäten werde sich wohl nicht vor 2028 einstellen, hieß es. Die Preise dürften 2027 weiter anziehen. Der jüngste Rückschlag der Aktienkurse sei nur gesund./ag/zb






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