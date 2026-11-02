Wujiang feiert 90 Jahre seit der Jiangcun-Feldstudie von Fei Xiaotong

Die Veranstaltung mit dem Thema „Chinas Modernisierung durch Jiangcun verstehen" markierte gleichzeitig die Einweihung des Fei Xiaotong Sozialforschungszentrums. Das Zentrum wird Feis Ansatz der Feldforschung – das Verständnis des Lebens der Menschen aus ihrer eigenen Perspektive – durch eingehende Forschung, die auf seinem wissenschaftlichen Erbe aufbaut, fortführen.

WUJIANG, China, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Wissenschaftler und lokale Beamte versammelten sich am 1. November im Dorf Kaixiangong in der Stadt Qidu, Bezirk Wujiang, Provinz Jiangsu, um den 90. Jahrestag der Jiangcun-Feldstudie des Soziologen und Anthropologen Fei Xiaotong zu begehen. Die Veranstaltung, die vom Bezirk Wujiang in Zusammenarbeit mit mehreren chinesischen Universitäten organisiert wurde, untersuchte Feis bleibendes Vermächtnis und wie Forschung und praktische Erfahrung in dem Dorf, auch bekannt als Jiangcun, Chinas Modernisierung beeinflussen können.

Zhang Yi, Präsident der Chinesischen Soziologischen Gesellschaft, hob Feis Engagement für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen und den soziologischen Forschungsansatz hervor, der seine Arbeit leitete. Er ermutigte Wissenschaftler, Feis Beispiel zu folgen und ihr Wissen durch eigene Untersuchungen zu begründen, angefangen beim Leben in ländlichen Gemeinschaften, um die Dimensionen und Grundlagen der Modernisierung Chinas zu verstehen und die soziologische Forschung voranzubringen.

Sun Daoxun, Sekretär des Parteikomitees des Bezirks Wujiang der KPCh, erklärte, Wujiang werde die Partnerschaften mit Universitäten stärken und gemeinsam soziologische Forschungsstandorte entwickeln. Der Bezirk wird sich auch um die Revitalisierung ländlicher Gemeinden, die Stärkung der lokalen Verwaltung und die Entwicklung einer Kulturwirtschaft bemühen und so weitere Erkenntnisse aus Jiangcun und praktische Erfahrungen aus Wujiang zur Modernisierung Chinas beitragen.

Eine Zeremonie zu Ehren von Feis Vermächtnis und zur Einläutung einer neuen Phase in der Entwicklung von Jiangcun brachte die Teilnehmer zusammen, um weitere Forschung und praktische Arbeit in ländlichen Gemeinden zu unterstützen. Aufbauend auf Wujiangs Erfahrungen mit der Integration von Stadt und Land will die Initiative Feis Engagement für Forschung aus erster Hand fortführen und ein prosperierendes und schönes Jiangcun unterstützen.

Sechs Wissenschaftler, darunter Li Peilin, ein Mitglied der Akademischen Abteilungen der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, hielten Vorträge, in denen sie Chinas Modernisierung aus der Perspektive Jiangcuns untersuchten. Zu den Präsentationen gehörte „Von der Jiangcun-Feldstudie zur Revitalisierung des ländlichen Raums": Die intellektuelle Tradition, Wissen durch eigene Forschung zu erlangen und die Lebensgrundlagen der Menschen zu verbessern, wird fortgeführt.

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