Evotec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: pressfoto - freepik
Aktuelle Analystenmeinungen zur Evotec Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Evotec Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Evotec Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evotec Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Evotec Aktie beträgt 6,00€. Die Evotec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +113,98 %.
Analysten und Kursziele für die Evotec Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|5,00Euro
|+78,32 %
|-
|Analyst
|10,00Euro
|+256,63 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,00EUR
|+6,99 %
|-
|RBC
|10,00EUR
|+256,63 %
|14.10.2026
|BERENBERG
|3,00EUR
|+6,99 %
|15.10.2026
|RBC
|5,00EUR
|+78,32 %
|29.10.2026
+0,53 %
+0,21 %
-7,54 %
-18,67 %
-59,99 %
-82,94 %
-93,23 %
-42,46 %
-81,02 %
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