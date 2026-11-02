Fresenius Medical Care Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Medical Care Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Medical Care Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care Aktie beträgt 35,86€. Die Fresenius Medical Care Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,29 %.
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Analysten und Kursziele für die Fresenius Medical Care Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|32,00Euro
|-20,83 %
|-
|DZ Bank
|46,00Euro
|+13,81 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|-1,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|-1,04 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|44,00EUR
|+8,86 %
|07.10.2026
|JPMORGAN
|32,00EUR
|-20,83 %
|07.10.2026
|JPMORGAN
|32,00EUR
|-20,83 %
|18.10.2026
|UBS
|36,00EUR
|-10,94 %
|19.10.2026
|JPMORGAN
|32,00EUR
|-20,83 %
|20.10.2026
|UBS
|36,00EUR
|-10,94 %
|20.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.10.2026
|JPMORGAN
|32,00EUR
|-20,83 %
|22.10.2026
|JPMORGAN
|32,00EUR
|-20,83 %
|29.10.2026
|UBS
|36,00EUR
|-10,94 %
|29.10.2026
|JPMORGAN
|32,00EUR
|-20,83 %
|30.10.2026
-0,35 %
-0,41 %
+1,32 %
-9,95 %
-13,55 %
+22,06 %
-34,23 %
-45,15 %
+110,08 %
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