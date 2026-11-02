Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Silas Stein - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 74,75€. Die Fraport Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,30 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Fraport Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|57,00Euro
|-10,55 %
|-
|JPMorgan
|81,00Euro
|+27,11 %
|-
|BARCLAYS
|57,00EUR
|-10,55 %
|05.10.2026
|JEFFERIES
|85,00EUR
|+33,39 %
|13.10.2026
|JPMORGAN
|81,00EUR
|+27,11 %
|13.10.2026
|JPMORGAN
|81,00EUR
|+27,11 %
|14.10.2026
|JPMORGAN
|81,00EUR
|+27,11 %
|26.10.2026
|JEFFERIES
|75,00EUR
|+17,69 %
|27.10.2026
+0,86 %
+4,81 %
+4,90 %
-5,82 %
-13,35 %
+37,27 %
+2,02 %
+18,01 %
+186,94 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte