Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 74,75€. Die Fraport Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,30 %.