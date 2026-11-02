GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GEA Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 71,73€. Die GEA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,18 %.
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Analysten und Kursziele für die GEA Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|67,00Euro
|-0,81 %
|-
|Analyst
|76,00Euro
|+12,51 %
|-
|JPMorgan
|68,00Euro
|+0,67 %
|-
|MPCM
|67,00EUR
|-0,81 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|76,00EUR
|+12,51 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|69,00EUR
|+2,15 %
|05.10.2026
|JPMORGAN
|68,00EUR
|+0,67 %
|05.10.2026
|BARCLAYS
|79,00EUR
|+16,95 %
|05.10.2026
|RBC
|74,00EUR
|+9,55 %
|05.10.2026
|RBC
|76,00EUR
|+12,51 %
|09.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|69,00EUR
|+2,15 %
|14.10.2026
+0,59 %
-0,80 %
+2,95 %
+9,33 %
+9,51 %
+111,52 %
+58,58 %
+99,81 %
+83,76 %
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