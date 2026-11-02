Bilfinger Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Bilfinger Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Bilfinger Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Bilfinger Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bilfinger Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Bilfinger Aktie beträgt 77,50€. Die Bilfinger Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,10 %.