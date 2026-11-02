Bilfinger Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bilfinger Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Bilfinger Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Bilfinger Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bilfinger Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bilfinger Aktie beträgt 77,50€. Die Bilfinger Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,10 %.
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Analysten und Kursziele für die Bilfinger Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|70,00Euro
|+20,22 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+71,75 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+71,75 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|62,00EUR
|+6,48 %
|14.10.2026
|UBS
|70,00EUR
|+20,22 %
|18.10.2026
|BERENBERG
|63,00EUR
|+8,20 %
|19.10.2026
+0,86 %
+6,58 %
+4,68 %
-29,25 %
-37,61 %
+65,42 %
+70,09 %
+71,66 %
+25,02 %
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