MS Industrie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur MS Industrie Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die MS Industrie Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die MS Industrie Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der MS Industrie Aktie beträgt 2,00€. Die MS Industrie Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +50,94 %.
Analysten und Kursziele für die MS Industrie Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Matthias Greiffenberger
|-
|-
|-
|Analyst
|2,00Euro
|+50,94 %
|-
|GBC
|2,00Euro
|+50,94 %
|-
+1,51 %
-2,54 %
+7,60 %
+10,70 %
-6,92 %
-11,51 %
-21,80 %
-52,14 %
-79,39 %
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