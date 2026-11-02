Alphabet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: YURIY DYACHYSHYN - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Alphabet Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Alphabet Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Alphabet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alphabet Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet Aktie beträgt 452,29€. Die Alphabet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +61,62 %.
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Analysten und Kursziele für die Alphabet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|400,00US-Dollar
|+42,94 %
|-
|JPMORGAN
|420,00USD
|+50,09 %
|01.10.2026
|RBC
|425,00USD
|+51,87 %
|01.10.2026
|RBC
|425,00USD
|+51,87 %
|01.10.2026
|RBC
|425,00USD
|+51,87 %
|08.10.2026
|JEFFERIES
|330,00USD
|+17,92 %
|14.10.2026
|JEFFERIES
|445,00USD
|+59,02 %
|14.10.2026
|JEFFERIES
|650,00USD
|+132,28 %
|14.10.2026
|JEFFERIES
|875,00USD
|+212,68 %
|14.10.2026
|UBS
|332,00USD
|+18,64 %
|29.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|385,00USD
|+37,58 %
|29.10.2026
|JPMORGAN
|375,00USD
|+34,01 %
|29.10.2026
|RBC
|400,00USD
|+42,94 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|445,00USD
|+59,02 %
|30.09.2026
-1,40 %
-12,80 %
-18,28 %
-17,68 %
-1,09 %
+123,75 %
+89,02 %
+580,52 %
+11.057,89 %
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