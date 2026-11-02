Givaudan Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Givaudan Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Givaudan Aktie beträgt 3,59 Tsd.€. Die Givaudan Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -16,89 %.