Givaudan Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: givaudan
Aktuelle Analystenmeinungen zur Givaudan Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Givaudan Aktie beträgt 3,59 Tsd.€. Die Givaudan Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -16,89 %.
Analysten und Kursziele für die Givaudan Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|3,03 Tsd.Euro
|-29,91 %
|-
|Bernstein
|3,00 Tsd.Euro
|-30,51 %
|-
|Barclays Capital
|3,85 Tsd.Euro
|-10,94 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|4,10 Tsd.CHF
|+3,00 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,89 Tsd.CHF
|-27,50 %
|01.10.2026
|JPMORGAN
|3,70 Tsd.CHF
|-7,05 %
|01.10.2026
|BARCLAYS
|3,85 Tsd.CHF
|-3,28 %
|02.10.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|04.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,89 Tsd.CHF
|-27,50 %
|07.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,89 Tsd.CHF
|-27,50 %
|13.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|3,00 Tsd.CHF
|-24,54 %
|13.10.2026
|JEFFERIES
|3,03 Tsd.CHF
|-23,88 %
|13.10.2026
|JPMORGAN
|3,70 Tsd.CHF
|-7,05 %
|13.10.2026
|JPMORGAN
|4,10 Tsd.CHF
|+3,00 %
|13.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|3,00 Tsd.CHF
|-24,54 %
|15.10.2026
|UBS
|3,96 Tsd.CHF
|-0,52 %
|15.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|16.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|3,00 Tsd.CHF
|-24,54 %
|19.10.2026
|JEFFERIES
|3,03 Tsd.CHF
|-23,88 %
|30.09.2026
+0,59 %
-0,47 %
+20,45 %
+23,51 %
+21,38 %
+36,73 %
+4,41 %
+147,96 %
+1.217,73 %
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