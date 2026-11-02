Compagnie de Saint-Gobain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Compagnie de Saint-Gobain Aktie beträgt 93,28€. Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +37,27 %.
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Analysten und Kursziele für die Compagnie de Saint-Gobain Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|80,00Euro
|+17,73 %
|-
|JPMorgan
|93,00Euro
|+36,87 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|80,00EUR
|+17,73 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|80,00EUR
|+17,73 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|82,00EUR
|+20,68 %
|-
|JEFFERIES
|132,00EUR
|+94,26 %
|01.10.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+39,81 %
|01.10.2026
|UBS
|65,00EUR
|-4,34 %
|05.10.2026
|RBC
|80,00EUR
|+17,73 %
|09.10.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+39,81 %
|13.10.2026
|JEFFERIES
|132,00EUR
|+94,26 %
|16.10.2026
|JEFFERIES
|132,00EUR
|+94,26 %
|22.10.2026
|UBS
|65,00EUR
|-4,34 %
|27.10.2026
|JEFFERIES
|132,00EUR
|+94,26 %
|27.10.2026
|JPMORGAN
|93,00EUR
|+36,87 %
|27.10.2026
|RBC
|82,00EUR
|+20,68 %
|28.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|76,00EUR
|+11,85 %
|28.10.2026
|BERENBERG
|85,00EUR
|+25,09 %
|28.10.2026
+0,03 %
+1,79 %
+2,47 %
-17,06 %
-19,28 %
+29,75 %
+12,05 %
+73,39 %
+395,29 %
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