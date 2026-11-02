Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 23,96€. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,76 %.