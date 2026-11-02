Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: bizoo_n - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 23,96€. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,76 %.
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Analysten und Kursziele für die Diageo Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00GBP
|-2,45 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00GBP
|-2,45 %
|-
|UBS
|-
|-
|07.10.2026
|JPMORGAN
|18,00GBP
|+3,29 %
|13.10.2026
|UBS
|18,00GBP
|+3,29 %
|13.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|24,00GBP
|+37,72 %
|13.10.2026
|JEFFERIES
|22,00GBP
|+26,24 %
|13.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|24,00GBP
|+37,72 %
|21.10.2026
+1,72 %
-0,09 %
+12,95 %
+9,43 %
+4,12 %
-42,16 %
-51,03 %
-12,05 %
+295,20 %
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