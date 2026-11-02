ENGIE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur ENGIE Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die ENGIE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ENGIE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ENGIE Aktie beträgt 29,75€. Die ENGIE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,00 %.
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Analysten und Kursziele für die ENGIE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|30,00EUR
|+28,07 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|09.10.2026
|JPMORGAN
|32,00EUR
|+36,61 %
|20.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|27,00EUR
|+15,26 %
|21.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|30,00EUR
|+28,07 %
|21.10.2026
+0,26 %
+1,90 %
+4,34 %
-14,18 %
+16,07 %
+53,98 %
+89,83 %
+83,13 %
-16,56 %
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