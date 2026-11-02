ENGIE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ENGIE Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die ENGIE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ENGIE Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ENGIE Aktie beträgt 29,75€. Die ENGIE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,00 %.