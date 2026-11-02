HSBC Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Eagle - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur HSBC Holdings Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HSBC Holdings Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HSBC Holdings Aktie beträgt 17,37€. Die HSBC Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,12 %.
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Analysten und Kursziele für die HSBC Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|15,00GBP
|+18,06 %
|-
|RBC
|13,00GBP
|+2,32 %
|27.10.2026
|RBC
|13,00GBP
|+2,32 %
|27.10.2026
|JEFFERIES
|11,00GBP
|-13,42 %
|27.10.2026
|JPMORGAN
|14,00GBP
|+10,19 %
|27.10.2026
|UBS
|15,00GBP
|+18,06 %
|27.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|18,00GBP
|+41,67 %
|27.10.2026
|BARCLAYS
|16,00GBP
|+25,93 %
|28.10.2026
|BARCLAYS
|16,00GBP
|+25,93 %
|28.10.2026
|JPMORGAN
|14,00GBP
|+10,19 %
|29.10.2026
-0,17 %
-5,73 %
-9,65 %
-18,33 %
+26,21 %
+123,21 %
+192,57 %
+126,52 %
+37,95 %
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