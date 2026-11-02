Heidelberg Materials Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials
Aktuelle Analystenmeinungen zur Heidelberg Materials Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Heidelberg Materials Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials Aktie beträgt 235,57€. Die Heidelberg Materials Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +57,39 %.
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Analysten und Kursziele für die Heidelberg Materials Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|286,00Euro
|+91,08 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|206,00EUR
|+37,63 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|210,00EUR
|+40,30 %
|-
|JEFFERIES
|286,00EUR
|+91,08 %
|01.10.2026
|JPMORGAN
|225,00EUR
|+50,33 %
|01.10.2026
|RBC
|211,00EUR
|+40,97 %
|09.10.2026
|JPMORGAN
|225,00EUR
|+50,33 %
|13.10.2026
+1,20 %
+1,75 %
+3,25 %
-7,39 %
-25,67 %
+117,06 %
+128,78 %
+78,58 %
+732,92 %
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