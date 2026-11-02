Heidelberg Materials Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Heidelberg Materials Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Heidelberg Materials Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials Aktie beträgt 235,57€. Die Heidelberg Materials Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +57,39 %.