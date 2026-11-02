Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Aleksandr Fedosov - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Henkel VZ Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Henkel VZ Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Henkel VZ Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Henkel VZ Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Henkel VZ Aktie beträgt 75,56€. Die Henkel VZ Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,65 %.
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Analysten und Kursziele für die Henkel VZ Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|79,00Euro
|-1,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|80,00EUR
|-0,10 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|79,00EUR
|-1,35 %
|06.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|-7,59 %
|08.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|-7,59 %
|12.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|-7,59 %
|19.10.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|-18,83 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|78,00EUR
|-2,60 %
|29.10.2026
|UBS
|77,00EUR
|-3,85 %
|29.10.2026
+0,72 %
+2,86 %
+12,06 %
+6,53 %
+14,35 %
+17,55 %
+2,73 %
-30,37 %
+2.370,59 %
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