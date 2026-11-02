Hermes International Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Daniel Reinhardt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hermes International Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Hermes International Aktie beträgt 1,50 Tsd.€. Die Hermes International Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,24 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Hermes International Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|1,17 Tsd.Euro
|-9,32 %
|-
|Berenberg Bank
|1,23 Tsd.Euro
|-4,50 %
|-
|DZ Bank
|1,60 Tsd.Euro
|+24,22 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,92 Tsd.EUR
|+49,07 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,92 Tsd.EUR
|+49,07 %
|-
|RBC
|1,60 Tsd.EUR
|+24,22 %
|04.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|1,35 Tsd.EUR
|+4,81 %
|04.10.2026
|UBS
|1,17 Tsd.EUR
|-9,32 %
|05.10.2026
|BERENBERG
|1,85 Tsd.EUR
|+43,63 %
|14.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,75 Tsd.EUR
|+35,87 %
|19.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2026
|RBC
|1,50 Tsd.EUR
|+16,46 %
|22.10.2026
|RBC
|1,60 Tsd.EUR
|+24,22 %
|22.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|1,34 Tsd.EUR
|+4,04 %
|22.10.2026
|UBS
|1,15 Tsd.EUR
|-10,71 %
|22.10.2026
|UBS
|1,17 Tsd.EUR
|-9,32 %
|22.10.2026
|BARCLAYS
|1,57 Tsd.EUR
|+21,89 %
|22.10.2026
|BERENBERG
|1,23 Tsd.EUR
|-4,50 %
|22.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,48 Tsd.EUR
|+14,91 %
|22.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,75 Tsd.EUR
|+35,87 %
|22.10.2026
|JEFFERIES
|1,60 Tsd.EUR
|+24,22 %
|22.10.2026
-0,70 %
+3,96 %
-1,22 %
-15,94 %
-39,75 %
-27,46 %
-5,94 %
+255,00 %
+2.274,83 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte