Hermes International Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Hermes International Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Hermes International Aktie beträgt 1,50 Tsd.€. Die Hermes International Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,24 %.