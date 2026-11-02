Intel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: wolterke - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Intel Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Intel Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Intel Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Intel Aktie beträgt 85,00€. Die Intel Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,26 %.
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Analysten und Kursziele für die Intel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|75,00US-Dollar
|+14,05 %
|-
|JPMorgan
|85,00US-Dollar
|+29,26 %
|-
|JPMORGAN
|85,00USD
|+29,26 %
|18.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|110,00USD
|+67,27 %
|27.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|100,00USD
|+52,07 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|85,00USD
|+29,26 %
|29.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|75,00USD
|+14,05 %
|30.10.2026
|RBC
|75,00USD
|+14,05 %
|30.10.2026
|BARCLAYS
|75,00USD
|+14,05 %
|30.10.2026
+1,62 %
-23,15 %
-45,04 %
-25,66 %
+70,64 %
+67,89 %
+37,82 %
+89,85 %
+2.911,14 %
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