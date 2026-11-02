Intel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Intel Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Intel Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Intel Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Intel Aktie beträgt 85,00€. Die Intel Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,26 %.