KRONES Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur KRONES Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die KRONES Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die KRONES Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die KRONES Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der KRONES Aktie beträgt 146,18€. Die KRONES Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,46 %.