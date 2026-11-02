KRONES Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Armin Weigel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur KRONES Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die KRONES Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die KRONES Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die KRONES Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der KRONES Aktie beträgt 146,18€. Die KRONES Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,46 %.
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Analysten und Kursziele für die KRONES Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|158,00Euro
|+38,84 %
|-
|Deutsche Bank
|167,00Euro
|+46,75 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|167,00EUR
|+46,75 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|167,00EUR
|+46,75 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|111,00EUR
|-2,46 %
|14.10.2026
|MPCM
|177,00EUR
|+55,54 %
|14.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|111,00EUR
|-2,46 %
|16.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|108,00EUR
|-5,10 %
|22.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|111,00EUR
|-2,46 %
|22.10.2026
|BERENBERG
|158,00EUR
|+38,84 %
|22.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2026
|MPCM
|173,00EUR
|+52,02 %
|23.10.2026
-0,53 %
+2,89 %
+8,17 %
+1,07 %
-9,11 %
+24,58 %
+26,16 %
+25,55 %
+1.213,83 %
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