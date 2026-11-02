Deutsche Lufthansa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Daniel Bockwoldt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Lufthansa Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Deutsche Lufthansa Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Lufthansa Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Lufthansa Aktie beträgt 8,11€. Die Deutsche Lufthansa Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,91 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutsche Lufthansa Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|9,00Euro
|+25,28 %
|-
|JPMorgan
|7,00Euro
|-2,56 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|8,00EUR
|+11,36 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|9,00EUR
|+25,28 %
|05.10.2026
|JPMORGAN
|7,00EUR
|-2,56 %
|13.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|9,00EUR
|+25,28 %
|14.10.2026
|JPMORGAN
|7,00EUR
|-2,56 %
|14.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|16.10.2026
|UBS
|10,00EUR
|+39,20 %
|19.10.2026
|JPMORGAN
|7,00EUR
|-2,56 %
|20.10.2026
+0,89 %
+3,29 %
-4,34 %
-21,08 %
-3,06 %
+4,78 %
+24,25 %
-10,29 %
+59,33 %
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