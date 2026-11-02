LPKF Laser & Electronics Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur LPKF Laser & Electronics Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die LPKF Laser & Electronics Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die LPKF Laser & Electronics Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der LPKF Laser & Electronics Aktie beträgt 22,50€. Die LPKF Laser & Electronics Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +120,59 %.
Analysten und Kursziele für die LPKF Laser & Electronics Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|22,00Euro
|+115,69 %
|-
|Analyst
|22,00Euro
|+115,69 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|23,00EUR
|+125,49 %
|01.10.2026
|MPCM
|23,00EUR
|+125,49 %
|30.10.2026
+2,45 %
-0,47 %
-35,58 %
-27,08 %
+58,61 %
+47,89 %
-49,23 %
+56,93 %
-9,14 %
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