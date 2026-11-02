LPKF Laser & Electronics Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur LPKF Laser & Electronics Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die LPKF Laser & Electronics Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die LPKF Laser & Electronics Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der LPKF Laser & Electronics Aktie beträgt 22,50€. Die LPKF Laser & Electronics Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +120,59 %.