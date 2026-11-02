LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: helenedevun - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie beträgt 487,14€. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,29 %.
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Analysten und Kursziele für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|475,00Euro
|+23,14 %
|-
|JPMorgan
|500,00Euro
|+29,63 %
|-
|Goldman Sachs
|500,00Euro
|+29,63 %
|-
|UBS
|510,00Euro
|+32,22 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|590,00EUR
|+52,96 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|500,00EUR
|+29,63 %
|04.10.2026
|UBS
|525,00EUR
|+36,11 %
|05.10.2026
|RBC
|475,00EUR
|+23,14 %
|12.10.2026
|JEFFERIES
|415,00EUR
|+7,59 %
|12.10.2026
|JPMORGAN
|500,00EUR
|+29,63 %
|12.10.2026
|UBS
|510,00EUR
|+32,22 %
|12.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.10.2026
|BERENBERG
|420,00EUR
|+8,89 %
|13.10.2026
|BERENBERG
|420,00EUR
|+8,89 %
|14.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|480,00EUR
|+24,44 %
|19.10.2026
-0,30 %
+0,21 %
+0,63 %
-20,31 %
-37,22 %
-43,88 %
-43,82 %
+132,95 %
+12.198,81 %
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