MTU Aero Engines Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Patrick Pleul - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur MTU Aero Engines Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die MTU Aero Engines Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines Aktie beträgt 436,21€. Die MTU Aero Engines Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,55 %.
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Analysten und Kursziele für die MTU Aero Engines Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|457,00Euro
|+38,86 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|453,00EUR
|+37,65 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|457,00EUR
|+38,86 %
|-
|RBC
|365,00EUR
|+10,91 %
|09.10.2026
|JEFFERIES
|460,00EUR
|+39,78 %
|13.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2026
|RBC
|365,00EUR
|+10,91 %
|29.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|450,00EUR
|+36,74 %
|29.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|460,00EUR
|+39,78 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|420,00EUR
|+27,62 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|460,00EUR
|+39,78 %
|29.10.2026
|JPMORGAN
|465,00EUR
|+41,29 %
|29.10.2026
|JPMORGAN
|465,00EUR
|+41,29 %
|29.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|450,00EUR
|+36,74 %
|30.09.2026
|BERENBERG
|380,00EUR
|+15,47 %
|30.10.2026
+1,00 %
+3,53 %
-10,24 %
-9,97 %
-12,68 %
+83,04 %
+73,14 %
+253,47 %
+1.438,00 %
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