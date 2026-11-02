Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Christian Ader - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 562,22€. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,47 %.
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Analysten und Kursziele für die Münchener Rück Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|530,00Euro
|-6,18 %
|-
|Barclays Capital
|593,00Euro
|+4,97 %
|-
|JPMORGAN
|590,00EUR
|+4,44 %
|15.10.2026
|JEFFERIES
|550,00EUR
|-2,64 %
|16.10.2026
|RBC
|530,00EUR
|-6,18 %
|19.10.2026
|BARCLAYS
|593,00EUR
|+4,97 %
|22.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2026
|RBC
|530,00EUR
|-6,18 %
|23.10.2026
|JEFFERIES
|550,00EUR
|-2,64 %
|23.10.2026
|BARCLAYS
|594,00EUR
|+5,15 %
|23.10.2026
+0,32 %
+2,02 %
+13,26 %
+7,77 %
+5,91 %
+43,08 %
+115,77 %
+217,46 %
+1.512,67 %
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