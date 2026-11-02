Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 562,22€. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,47 %.