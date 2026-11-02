Nordex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordex Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordex Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nordex Aktie beträgt 55,18€. Die Nordex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +46,33 %.
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Analysten und Kursziele für die Nordex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|63,00Euro
|+67,06 %
|-
|Berenberg Bank
|58,00Euro
|+53,81 %
|-
|Berenberg Bank
|61,00Euro
|+61,76 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|59,00EUR
|+56,46 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|52,00EUR
|+37,89 %
|01.10.2026
|RBC
|36,00EUR
|-4,53 %
|09.10.2026
|BERENBERG
|58,00EUR
|+53,81 %
|12.10.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+59,11 %
|12.10.2026
|RBC
|36,00EUR
|-4,53 %
|15.10.2026
|JEFFERIES
|63,00EUR
|+67,06 %
|15.10.2026
|BERENBERG
|61,00EUR
|+61,76 %
|16.10.2026
-0,16 %
+2,68 %
-2,54 %
-3,35 %
+47,45 %
+286,53 %
+152,57 %
+85,21 %
+317,33 %
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