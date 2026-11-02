Netflix Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Netflix Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Netflix Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Netflix Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix Aktie beträgt 87,22€. Die Netflix Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,50 %.