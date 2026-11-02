Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Andrey - Andrey - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 36,33€. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,04 %.
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Analysten und Kursziele für die Nike (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|27,00US-Dollar
|-30,18 %
|-
|JPMorgan
|33,00US-Dollar
|-14,66 %
|-
|Deutsche Bank
|33,00US-Dollar
|-14,66 %
|-
|Goldman Sachs
|30,00US-Dollar
|-22,42 %
|-
|UBS
|34,00US-Dollar
|-12,08 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|33,00USD
|-14,66 %
|-
|RBC
|40,00USD
|+3,44 %
|01.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|30,00USD
|-22,42 %
|01.10.2026
|JEFFERIES
|60,00USD
|+55,16 %
|01.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|02.10.2026
|JPMORGAN
|33,00USD
|-14,66 %
|02.10.2026
|UBS
|34,00USD
|-12,08 %
|02.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00USD
|+16,37 %
|02.10.2026
|BERENBERG
|27,00USD
|-30,18 %
|05.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00USD
|+16,37 %
|08.10.2026
|BERENBERG
|27,00USD
|-30,18 %
|13.10.2026
|JPMORGAN
|33,00USD
|-14,66 %
|21.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00USD
|+16,37 %
|21.10.2026
|BARCLAYS
|45,00USD
|+16,37 %
|22.10.2026
+0,40 %
+3,38 %
+20,10 %
-4,76 %
-38,66 %
-63,80 %
-75,80 %
-23,06 %
+495,32 %
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