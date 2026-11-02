Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 36,33€. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,04 %.