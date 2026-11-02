Nokia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nokia Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Nokia Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Nokia Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nokia Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nokia Aktie beträgt 12,71€. Die Nokia Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +65,21 %.
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Analysten und Kursziele für die Nokia Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00EUR
|+29,94 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|9,00EUR
|+16,94 %
|22.10.2026
|JEFFERIES
|13,00EUR
|+68,92 %
|22.10.2026
|JPMORGAN
|18,00EUR
|+133,89 %
|22.10.2026
|JPMORGAN
|18,00EUR
|+133,89 %
|22.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|8,00EUR
|+3,95 %
|23.10.2026
|JEFFERIES
|13,00EUR
|+68,92 %
|23.10.2026
+1,27 %
+6,61 %
-16,20 %
-2,97 %
+29,75 %
+149,06 %
+58,45 %
+94,25 %
-38,97 %
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