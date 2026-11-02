Nokia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nokia Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Nokia Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Nokia Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nokia Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nokia Aktie beträgt 12,71€. Die Nokia Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +65,21 %.