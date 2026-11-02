Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: diy13 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Novartis Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Novartis Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novartis Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 132,56€. Die Novartis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,17 %.
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Analysten und Kursziele für die Novartis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|125,00Euro
|-13,41 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|120,00CHF
|-9,73 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|120,00CHF
|-9,73 %
|-
|UBS
|116,00CHF
|-12,73 %
|14.10.2026
|RBC
|120,00CHF
|-9,73 %
|15.10.2026
|UBS
|116,00CHF
|-12,73 %
|19.10.2026
|RBC
|120,00CHF
|-9,73 %
|23.10.2026
|RBC
|120,00CHF
|-9,73 %
|23.10.2026
|BARCLAYS
|125,00CHF
|-5,96 %
|25.10.2026
|UBS
|116,00CHF
|-12,73 %
|26.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|132,00CHF
|-0,70 %
|27.10.2026
|RBC
|130,00CHF
|-2,20 %
|27.10.2026
|JEFFERIES
|110,00CHF
|-17,25 %
|27.10.2026
|UBS
|130,00CHF
|-2,20 %
|27.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|127,00CHF
|-4,46 %
|28.10.2026
|JPMORGAN
|145,00CHF
|+9,08 %
|28.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|113,00CHF
|-14,99 %
|30.09.2026
-0,84 %
+5,25 %
+13,34 %
+5,37 %
+33,06 %
+60,85 %
+95,63 %
+151,05 %
+1.997,13 %
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