Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.

15 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Novartis Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Novartis Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novartis Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 132,56€. Die Novartis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,17 %.