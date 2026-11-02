OHB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur OHB Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die OHB Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die OHB Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der OHB Aktie beträgt 338,50€. Die OHB Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +52,48 %.