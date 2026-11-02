OHB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur OHB Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die OHB Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die OHB Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der OHB Aktie beträgt 338,50€. Die OHB Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +52,48 %.
Analysten und Kursziele für die OHB Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|358,00Euro
|+61,26 %
|-
|BERENBERG
|358,00EUR
|+61,26 %
|09.10.2026
|BERENBERG
|358,00EUR
|+61,26 %
|27.10.2026
|JEFFERIES
|280,00EUR
|+26,13 %
|29.10.2026
+4,73 %
+10,07 %
+33,74 %
-0,22 %
+118,03 %
+446,34 %
+500,49 %
+1.160,27 %
+2.338,90 %
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