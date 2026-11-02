Oracle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
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Aktuelle Analystenmeinungen zur Oracle Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Oracle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Oracle Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Oracle Aktie beträgt 221,20€. Die Oracle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +69,28 %.
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Analysten und Kursziele für die Oracle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|250,00US-Dollar
|+91,32 %
|-
|RBC
|-
|-
|09.10.2026
|JPMORGAN
|200,00USD
|+53,06 %
|19.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|206,00USD
|+57,65 %
|22.10.2026
|JPMORGAN
|200,00USD
|+53,06 %
|29.10.2026
|UBS
|250,00USD
|+91,32 %
|29.10.2026
+0,65 %
+5,60 %
-3,99 %
+3,41 %
-47,68 %
+18,21 %
+46,39 %
+243,22 %
+6.932,18 %
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