Pfizer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Pfizer Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Pfizer Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Pfizer Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer Aktie beträgt 31,50€. Die Pfizer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,21 %.