Pfizer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
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Aktuelle Analystenmeinungen zur Pfizer Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Pfizer Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Pfizer Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer Aktie beträgt 31,50€. Die Pfizer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,21 %.
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Analysten und Kursziele für die Pfizer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|27,00USD
|-11,53 %
|01.10.2026
|JEFFERIES
|35,00USD
|+14,68 %
|01.10.2026
|BERENBERG
|25,00USD
|-18,09 %
|06.10.2026
|JPMORGAN
|30,00USD
|-1,70 %
|08.10.2026
|JEFFERIES
|36,00USD
|+17,96 %
|08.10.2026
|JEFFERIES
|36,00USD
|+17,96 %
|25.10.2026
-0,82 %
+1,59 %
+8,23 %
+24,80 %
+26,58 %
-5,91 %
-28,26 %
+8,98 %
+703,47 %
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