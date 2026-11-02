Koninklijke Philips Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Philips Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Koninklijke Philips Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Koninklijke Philips Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Philips Aktie beträgt 24,00€. Die Koninklijke Philips Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,03 %.