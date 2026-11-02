Koninklijke Philips Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Ole - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Philips Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Koninklijke Philips Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Koninklijke Philips Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Philips Aktie beträgt 24,00€. Die Koninklijke Philips Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,03 %.
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Analysten und Kursziele für die Koninklijke Philips Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|24,00EUR
|-1,03 %
|-
|RBC
|25,00EUR
|+3,09 %
|05.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|23,00EUR
|-5,15 %
|06.10.2026
|JPMORGAN
|23,00EUR
|-5,15 %
|08.10.2026
|RBC
|25,00EUR
|+3,09 %
|12.10.2026
+1,03 %
+1,41 %
+14,78 %
+8,45 %
+2,61 %
+32,14 %
-37,73 %
-1,28 %
+287,17 %
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