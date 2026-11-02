Exklusiv-Deal: Fresenius und WuXi bauen Biosimilar-Pipeline aus 85 0 Kommentare

Fresenius setzt auf Wachstum: Ein exklusiver Deal mit WuXi Biologics könnte die Biosimilar-Pipeline mehr als verdoppeln – bei zunächst möglichen Belastungen durch zusätzliche Forschungsausgaben.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.



wallstreetONLINE bei Google bevorzugen. Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen