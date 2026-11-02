🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius

    Exklusiv-Deal: Fresenius und WuXi bauen Biosimilar-Pipeline aus

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fresenius setzt auf Wachstum: Ein exklusiver Deal mit WuXi Biologics könnte die Biosimilar-Pipeline mehr als verdoppeln – bei zunächst möglichen Belastungen durch zusätzliche Forschungsausgaben.

    Exklusiv-Deal: Fresenius und WuXi bauen Biosimilar-Pipeline aus
    Foto: adobe.stock.com
    • Fresenius und WuXi Biologics haben eine exklusive Entwicklungsvereinbarung geschlossen, die Fresenius im kommenden Jahrzehnt Zugang zu bis zu 37 Biosimilar-Kandidaten verschafft.
    • Dadurch könnte die Pipeline von derzeit 29 auf bis zu 66 Moleküle anwachsen; adressiert würden Originalpräparate mit einem Listenpreisumsatz von mehr als 370 Milliarden Euro.
    • Fresenius entscheidet selbst, welche Kandidaten es nach Marktattraktivität, Entwicklungsrisiko und Renditeaussichten weiterverfolgt. Für vermarktete Produkte erhält das Unternehmen exklusive weltweite Rechte und die volle wirtschaftliche Beteiligung.
    • Die geplante Pipeline umfasst 13 Therapiegebiete und verschiedene Technologien, darunter Antikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate. Zu den zunächst vorgesehenen Kandidaten zählen Polatuzumab Vedotin und Teprotumumab.
    • Fresenius legt die Produktionsstrategie je Kandidat fest und kann dafür auch das vollständig übernommene mAbxience-Netzwerk nutzen. WuXi erhält für ausgewählte Entwicklungsprogramme eine Vergütung auf Dienstleistungsbasis.
    • Der Ausblick für 2026 und die Biopharma-Ziele für 2030 bleiben unverändert. Die Vereinbarung wird aus dem operativen Cashflow finanziert; zusätzliche F&E-Ausgaben können die Profitabilität zunächst belasten.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Fresenius ist am 04.11.2026.

    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.850,00PKT (+0,19 %).


    Fresenius

    +0,68 %
    +3,80 %
    +8,59 %
    +6,62 %
    -4,38 %
    +93,57 %
    +16,54 %
    -27,28 %
    +3.313,04 %
    ISIN:DE000FRE5EN2WKN:FRE5EN
    Fresenius direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Exklusiv-Deal: Fresenius und WuXi bauen Biosimilar-Pipeline aus Fresenius setzt auf Wachstum: Ein exklusiver Deal mit WuXi Biologics könnte die Biosimilar-Pipeline mehr als verdoppeln – bei zunächst möglichen Belastungen durch zusätzliche Forschungsausgaben.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     