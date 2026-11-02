Exklusiv-Deal: Fresenius und WuXi bauen Biosimilar-Pipeline aus
Fresenius setzt auf Wachstum: Ein exklusiver Deal mit WuXi Biologics könnte die Biosimilar-Pipeline mehr als verdoppeln – bei zunächst möglichen Belastungen durch zusätzliche Forschungsausgaben.
Foto: adobe.stock.com
- Fresenius und WuXi Biologics haben eine exklusive Entwicklungsvereinbarung geschlossen, die Fresenius im kommenden Jahrzehnt Zugang zu bis zu 37 Biosimilar-Kandidaten verschafft.
- Dadurch könnte die Pipeline von derzeit 29 auf bis zu 66 Moleküle anwachsen; adressiert würden Originalpräparate mit einem Listenpreisumsatz von mehr als 370 Milliarden Euro.
- Fresenius entscheidet selbst, welche Kandidaten es nach Marktattraktivität, Entwicklungsrisiko und Renditeaussichten weiterverfolgt. Für vermarktete Produkte erhält das Unternehmen exklusive weltweite Rechte und die volle wirtschaftliche Beteiligung.
- Die geplante Pipeline umfasst 13 Therapiegebiete und verschiedene Technologien, darunter Antikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate. Zu den zunächst vorgesehenen Kandidaten zählen Polatuzumab Vedotin und Teprotumumab.
- Fresenius legt die Produktionsstrategie je Kandidat fest und kann dafür auch das vollständig übernommene mAbxience-Netzwerk nutzen. WuXi erhält für ausgewählte Entwicklungsprogramme eine Vergütung auf Dienstleistungsbasis.
- Der Ausblick für 2026 und die Biopharma-Ziele für 2030 bleiben unverändert. Die Vereinbarung wird aus dem operativen Cashflow finanziert; zusätzliche F&E-Ausgaben können die Profitabilität zunächst belasten.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Fresenius ist am 04.11.2026.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.850,00PKT (+0,19 %).
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