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    Infracore sichert Spital Wetzikon bei Scheitern des Nachlassvertrags ab

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    Neue Perspektive für die GZO: Scheitert der Nachlassvertrag, will Infracore 70 Millionen Franken für Immobilien und Betriebsaktiven bieten – bei laufendem Spitalbetrieb.

    Infracore sichert Spital Wetzikon bei Scheitern des Nachlassvertrags ab
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Infracore verpflichtete sich am 2. November 2026 unwiderruflich, bei einem Scheitern des Nachlassvertrags ein Kaufangebot für die GZO einzureichen.
    • Das Angebot umfasst CHF 70 Millionen in bar für sämtliche Immobilien und betrieblichen Aktiven der GZO.
    • Neun institutionelle Gläubiger mit Forderungen von rund CHF 130 Millionen – mehr als der Hälfte der stimmberechtigten Forderungen – lehnen den Nachlassvertrag in seiner jetzigen Form ab und begrüssen Infracores Angebot.
    • Der Spitalbetrieb soll ohne Unterbruch weitergeführt werden; die Übernahme ist mit Infracores langjähriger Partnerin Swiss Medical Network vorbereitet.
    • Liquide Mittel und Forderungen der GZO sind nicht Teil des Kaufs und stehen den Gläubigern zur Verfügung; öffentliche Mittel werden nicht beansprucht.
    • Der Verwaltungsrat von Infracore hat die Zusage genehmigt und die Finanzierung ist gesichert. Das Angebot folgt erst, wenn das Scheitern des Nachlassvertrags feststeht.

    Der Kurs von Infracore lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 56,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,27 % im Plus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 56,55EUR das entspricht einem Minus von -0,26 % seit der Veröffentlichung.


    Infracore

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    ISIN:CH0019867685WKN:A42G6V
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