Medartis Holding Sees US Surge as TOUCH Thumb Implant Adoption Accelerates
Medartis is gaining momentum as US demand for its TOUCH thumb-joint implant outpaces expectations, potentially driving 2026 sales growth above guidance and boosting margins.
Foto: adobe.stock.com
- Medartis reported accelerating US growth since its half-year results, driven by faster-than-expected adoption of Keri Medical’s TOUCH thumb-joint prosthesis.
- More than 2,000 TOUCH procedures had been performed in the US by October 2026; the company expects about 3,000 for the full year.
- If current demand continues, Medartis expects to exceed its 2026 organic core sales growth guidance of 17%–19% at constant exchange rates.
- Higher sales could lift the core EBITDA margin to the upper end of its “high-teens” guidance range.
- Outside the US, arthroplasty and fixation businesses remain robust, with EMEA leading as Medartis’ largest region.
- Medartis will publish its full-year 2026 results on 2 March 2027.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Medartis Holding is on 16.03.2027.
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