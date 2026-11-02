Medartis Holding: TOUCH-Prothese fürs Daumensattelgelenk auf dem Vormarsch
Die TOUCH-Prothese beflügelt das US-Geschäft von Medartis. Für 2026 zeichnet sich ein stärkeres Ergebnis ab – mit Chancen, die Wachstumsprognose zu übertreffen.
Foto: adobe.stock.com
- Das US-Geschäft von Medartis hat seit den Halbjahresergebnissen an Dynamik gewonnen; Haupttreiber ist die schneller als erwartete Markteinführung der TOUCH-Daumensattelgelenkprothese.
- Bis Ende Oktober 2026 wurden in den USA bereits mehr als 2.000 TOUCH-Eingriffe durchgeführt; für das Gesamtjahr erwartet Medartis rund 3.000.
- Medartis rechnet für 2026 mit einem besseren Ergebnis als ursprünglich erwartet und könnte die Prognose für das organische Kernumsatzwachstum von 17–19 % übertreffen.
- Bei anhaltender Nachfrage dürfte die Kern-EBITDA-Marge dank höherer Umsätze das obere Ende der Prognosespanne im hohen Zehnprozentbereich erreichen.
- Auch ausserhalb der USA entwickeln sich Endoprothetik und Osteosynthese gut; die EMEA-Region ist dabei der wichtigste Wachstumstreiber.
- Die Jahresergebnisse 2026 veröffentlicht Medartis am 2. März 2027.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Medartis Holding ist am 16.03.2027.
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte