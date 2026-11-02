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    Medartis Holding: TOUCH-Prothese fürs Daumensattelgelenk auf dem Vormarsch

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    Die TOUCH-Prothese beflügelt das US-Geschäft von Medartis. Für 2026 zeichnet sich ein stärkeres Ergebnis ab – mit Chancen, die Wachstumsprognose zu übertreffen.

    Medartis Holding: TOUCH-Prothese fürs Daumensattelgelenk auf dem Vormarsch
    Foto: adobe.stock.com
    • Das US-Geschäft von Medartis hat seit den Halbjahresergebnissen an Dynamik gewonnen; Haupttreiber ist die schneller als erwartete Markteinführung der TOUCH-Daumensattelgelenkprothese.
    • Bis Ende Oktober 2026 wurden in den USA bereits mehr als 2.000 TOUCH-Eingriffe durchgeführt; für das Gesamtjahr erwartet Medartis rund 3.000.
    • Medartis rechnet für 2026 mit einem besseren Ergebnis als ursprünglich erwartet und könnte die Prognose für das organische Kernumsatzwachstum von 17–19 % übertreffen.
    • Bei anhaltender Nachfrage dürfte die Kern-EBITDA-Marge dank höherer Umsätze das obere Ende der Prognosespanne im hohen Zehnprozentbereich erreichen.
    • Auch ausserhalb der USA entwickeln sich Endoprothetik und Osteosynthese gut; die EMEA-Region ist dabei der wichtigste Wachstumstreiber.
    • Die Jahresergebnisse 2026 veröffentlicht Medartis am 2. März 2027.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Medartis Holding ist am 16.03.2027.



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