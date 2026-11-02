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    Arbonia justiert 2026-Ausblick – solide Entwicklung weiter erwartet

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    Schwache Nachfrage, steigende Kosten: Arbonia senkt die Prognose für 2026. Während Deutschland die Erholung bremst, zeigt sich das übrige Europageschäft robust.

    Arbonia justiert 2026-Ausblick – solide Entwicklung weiter erwartet
    Foto: mirkomedia - 48191602
    • Arbonia senkt ihre Prognose für 2026: Erwartet werden nun rund CHF 625 Mio. Umsatz und etwa CHF 50 Mio. EBITDA.
    • Hauptgrund ist die langsamere Umsatznormalisierung in Deutschland, wo Nachfrage in Neubau und Renovation schwach bleibt und der Preis- und Wettbewerbsdruck steigt.
    • Geopolitische Spannungen haben zudem die Material- und Frachtkosten erhöht.
    • Das übrige europäische Geschäft entwickelt sich solide bis sehr gut; die Gesellschaften ausserhalb von Garant sollen ihr EBITDA gegenüber dem Vorjahr um mehr als 15% steigern.
    • Bei Garant sind die Abläufe nach der SAP-/ERP-Einführung stabilisiert und die Lieferperformance verbessert; die Erholung verläuft jedoch langsamer als erwartet.
    • Ab 2027 sollen weitgehend umgesetzte Kosten- und Effizienzmassnahmen jährlich mindestens CHF 5 Mio. einsparen; die übrigen Prognoseparameter für 2026 bleiben unverändert.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Arbonia ist am 02.03.2027.

    Der Kurs von Arbonia lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,4975EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,33 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,4825EUR das entspricht einem Minus von -0,33 % seit der Veröffentlichung.


    Arbonia

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    ISIN:CH0110240600WKN:A1CUXD
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