RBC stuft SANOFI auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sanofi von 75 auf 80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Antikörper Dupixent habe im dritten Quartal für eine starke Umsatzentwicklung gesorgt, schrieb Trung Huynh in seinem am Montag vorliegenden Resümee zum Zwischenbericht. Die Anleger wollten vor einer Neubewertung aber Nachweise des Pipeline-Potenzials der Franzosen sehen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 19:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 19:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 19:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 19:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 79,59EUR auf Lang & Schwarz (02. November 2026, 07:11 Uhr) gehandelt.
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