RBC stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Astrazeneca von 14500 auf 15250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Trung Huynh attestierte den Briten in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Zwischenberichts eine solide Entwicklung. Das vorgezogene Timing wichtiger Daten der AVANZAR-Lungenkrebsstudie auf das erste Quartal 2027 beseitige einen Unsicherheitsfaktor./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 20:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 20:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 20:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 20:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 167,2EUR auf Lang & Schwarz (02. November 2026, 07:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Trung Huynh
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 152,5
Kursziel alt: 145
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Trung Huynh
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 152,5
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