RBC stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Astrazeneca von 14500 auf 15250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Trung Huynh attestierte den Briten in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Zwischenberichts eine solide Entwicklung. Das vorgezogene Timing wichtiger Daten der AVANZAR-Lungenkrebsstudie auf das erste Quartal 2027 beseitige einen Unsicherheitsfaktor./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 20:59 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 20:59 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 167,2EUR auf Lang & Schwarz (02. November 2026, 07:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Trung Huynh

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 152,5

Kursziel alt: 145

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

