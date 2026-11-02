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SWISS RESOURCE CAPITAL AG

Ihr Informationspartner für Rohstoffe und Mineninvestments

ROHSTOFFINSIDER HAUTNAH

Zwei exklusive Live-Events in München & Frankfurt

Liebe Rohstofffreunde, Investoren und Börseninteressierte,

innerhalb der SRC-Familie ist es uns ein besonderes Anliegen, Sie stets mit den besten Informationen, spannenden Investmentideen und wertvollen Einblicken rund um Rohstoffe, Bergbau und Mineninvestments zu versorgen.

Dazu gehört auch, Sie auf außergewöhnliche Veranstaltungen aufmerksam zu machen, bei denen Sie interessante Unternehmen und deren Management kennenlernen und sich persönlich mit erfahrenen Rohstoffexperten austauschen können.

Deshalb möchten wir Sie heute auf zwei exklusive Live-Events von Björn Paffrath und Florian Kössler hinweisen, die im Rahmen der großen Minenkonferenzen in München und Frankfurt stattfinden.

Unter dem Motto „Rohstoffinsider hautnah“ erwartet Sie ein spannender Tag und ein kurzweiliger Abend mit hochkarätigen Gästen – in bewusst kleiner Runde mit maximal 50 Teilnehmern pro Veranstaltung.

Im Video: Björn und Florian stellen die Events vor:

https://www.youtube.com/watch?v=3IP45G73fzk

In gut drei Minuten erfahren Sie, was Sie erwartet: ausgewählte Rohstoffunternehmen, CEOs vor Ort, ein besonderer Fokus auf australische Minenwerte und der offene Austausch am Abend.

Spannende Zeiten erfordern spannende Gespräche!

Geopolitische Spannungen, Staatsverschuldung, Inflation und Unsicherheiten an den Finanzmärkten werfen viele Fragen auf: Haben Gold und Silber ihren Boden gefunden? Wann bieten Minenaktien attraktive Einstiegschancen? Und wie schützt man sein Vermögen?

Das erwartet Sie:

Einblicke in ausgewählte Gold-, Silber- und Rohstoffunternehmen

Direkter Austausch mit dem Management und den CEOs

Investmentchancen bei australischen Minenwerten

Aktuelle Einschätzungen zu Gold, Silber und Minenaktien

Diskussionen über Vermögensschutz, Edelmetalle und Krisenvorsorge

Exklusives Abendessen mit Special Guest, Vortrag und Fragerunde

Das Besondere: Tagsüber stehen Rohstoffe und Minenaktien im Mittelpunkt. Am Abend gibt es Gelegenheit für persönliche und offene Gespräche über Themen, die in öffentlichen Vorträgen häufig zu kurz kommen.

Freuen Sie sich auf einen ganz besonderen Überraschungsgast! Eine faszinierende Persönlichkeit, die bereits zu Michael Schumachers aktiver Formel-1-Zeit mit ihm am Pokertisch saß und in den unterschiedlichsten Krisengebieten dieser Welt tätig war. Bestens vernetzt, weltoffen und mit einem außergewöhnlichen Erfahrungsschatz verspricht unser Überraschungsgast spannende Einblicke, persönliche Geschichten und Perspektiven, die Sie so garantiert nicht jeden Tag hören!

Die beiden Termine

FREITAG, 6. NOVEMBER 2026 | MÜNCHEN

Drei spannende Rohstoffunternehmen. Drei Investmentstorys. Ein exklusives Live-Event!

Rohstoffmesse München · MotorWorld · Raum „Strietzel Stuck“, 1. Obergeschoss. Einlass 12:30 Uhr, Beginn 13:00 Uhr. Abendessen im Drivers & Business Club München.

➜ Alle Infos & Tickets für München

SAMSTAG, 14. NOVEMBER 2026 | FRANKFURT

Drei spannende Rohstoffunternehmen. Drei Investmentstorys. Ein exklusives Live-Event!

Deutsche Goldmesse · The Westin Grand Frankfurt. Einlass 12:30 Uhr, Beginn 13:00 Uhr. Abendessen in der Frankfurter Botschaft am Westhafen – mit Dirk Müller als Special Guest!

➜ Alle Infos & Tickets für Frankfurt

Nutzen Sie diese besondere Gelegenheit!

Der persönliche Austausch mit Experten, Unternehmensvertretern und Gleichgesinnten bietet Rohstoffinvestoren einen echten Mehrwert. Wir freuen uns, Sie innerhalb der SRC-Familie auf diese besonderen Veranstaltungen aufmerksam machen zu können.

Björn Paffrath und Florian Kössler freuen sich darauf, Sie in München oder Frankfurt persönlich kennenzulernen!

Mit rohstoffstarken Grüßen

Ihr Team der Swiss Resource Capital AG

WICHTIG: Die Registrierung mit Ausgabe der Teilnehmerbändchen muss spätestens um 14:00 Uhr am jeweiligen Tagungsraum erfolgen. Eine ausschließliche Teilnahme am Abend ist nicht möglich.

Interessen/Vergütung (SRC):

Vergütung durch die oben genannten Mandats-Emittenten; eigene Positionen < 0,5 %: ja, über „SRC Mining Special Situations Zertifikat“; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine. Anteil im SRC Mining Special Situations Zertifikat < 0,5 %.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen:

Unternehmensmeldungen/Präsentationen, historische Daten/Reports; qualitative Einordnung; keine Bewertungsmodelle.

Update-Policy & Abweichungen:

Kein Update geplant.

Hinweis § 86 WpHG:

Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (u. a. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Wesentliche Risiken:

Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt.

Hinweis:

Die nachfolgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

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