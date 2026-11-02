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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 45 / 2026

    Dividendentermine

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    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 45 / 2026
    Foto: Afif Ramdhasuma - Unsplash

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 45 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im November 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 45 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    NRG Energy
    		+1,35 % 02.11.
    ONEOK
    		+5,09 % 02.11.
    Aon Registered (A)
    		+0,82 % 02.11.
    NVE
    		+5,97 % 02.11.
    Five Star Bancorp
    		+2,61 % 02.11.
    Pinnacle West Capital
    		+3,94 % 02.11.
    The Brink's
    		+1,06 % 02.11.
    Mid Penn Bancorp
    		+2,84 % 02.11.
    South Plains Financial
    		+1,69 % 02.11.
    Carriage Services
    		+1,05 % 02.11.
    Ally Financial
    		+3,23 % 02.11.
    Donegal Group (B)
    		+2,00 % 02.11.
    East West Bancorp
    		+2,47 % 02.11.
    Lake Shore Bancorp
    		+2,54 % 02.11.
    Donegal Group (A)
    		+3,93 % 02.11.
    CrossAmerica Partners
    		+9,33 % 02.11.
    ABL Group
    		+130,30 % 02.11.
    Sierra Bancorp
    		+3,48 % 02.11.
    Home Federal Bancorp
    		+2,68 % 02.11.
    Lazard Registeted
    		+4,17 % 02.11.
    MSC Income Fund
    		- 02.11.
    Grupo Aval Acciones y Valores Grupo
    		+4,02 % 02.11.
    Home Bancorp
    		+2,20 % 02.11.
    Ameriserv Financial
    		+4,34 % 02.11.
    Klaveness Combination Carriers
    		+4,45 % 02.11.
    Eagle Financial Services
    		+2,81 % 02.11.
    RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund 4.75 % Cum Red Perp Pfd (B)
    		+6,38 % 02.11.
    Citizens & Northern
    		+5,74 % 02.11.
    The Hartford Financial Services Group Depositary Shs (G)
    		- 02.11.
    Pembina Pipeline Cum Conv Red Perp Pfd Registered (A)
    		- 02.11.
    Bank OZK Perp Pfd (A)
    		- 02.11.
    Pembina Pipeline Cum Red Pfd Registered (A)
    		- 02.11.
    Pembina Pipeline Cum Red Pfd Registered (A)
    		- 02.11.
    Pembina Pipeline Cum Red Pfd Registered (A)
    		- 02.11.
    Pembina Pipeline Cum Red Pfd Registered (A)
    		- 02.11.
    Aker BP
    		+10,61 % 03.11.
    Southern Copper
    		+2,99 % 03.11.
    Metlife
    		+2,85 % 03.11.
    Capital Clean Energy Carriers
    		+3,60 % 03.11.
    Delek Logistics Partners
    		+10,29 % 03.11.
    Archrock
    		+3,21 % 03.11.
    MTY Food Group
    		+3,27 % 03.11.
    Independent Bank Michigan
    		+3,27 % 03.11.
    Byline Bancorp
    		+1,49 % 03.11.
    Plumas Bancorp
    		+2,80 % 03.11.
    1st Source
    		+2,51 % 03.11.
    Amalgamated Financial
    		+1,86 % 03.11.
    Cheniere Energy Partners
    		+5,86 % 03.11.
    First Community
    		+2,45 % 03.11.
    United Corporations
    		+11,37 % 03.11.
    Volati
    		+0,65 % 03.11.
    Civista Bancshares
    		+3,23 % 03.11.
    Suburban Propane Partners L P
    		+6,57 % 03.11.
    H & M Hennes & Mauritz (B)
    		+4,45 % 04.11.
    EQT
    		+1,21 % 04.11.
    Itau Unibanco Holding
    		+7,02 % 04.11.
    KBC Groep
    		+4,77 % 04.11.
    Murphy USA
    		+0,53 % 04.11.
    Kearny Financial
    		+6,26 % 04.11.
    Naturhouse Health
    		+18,22 % 04.11.
    Heritage Financial Corporation
    		+4,08 % 04.11.
    Dynagas LNG Partners LP 9 % Cum Red Pfd Registered Units (A)
    		- 04.11.
    Conagra Brands
    		+8,21 % 05.11.
    Octopus AIM VCT 2
    		+9,67 % 05.11.
    Silicon Motion Technology Corporation
    		+1,36 % 05.11.
    Banner
    		+3,06 % 05.11.
    Saratoga Investment
    		+9,35 % 05.11.
    Betterware de Mexico SAPI de CV
    		+9,44 % 05.11.
    Tritax Big Box REIT
    		+5,48 % 05.11.
    ME Group International
    		+4,25 % 05.11.
    OP Bancorp
    		+3,59 % 05.11.
    Idacorp
    		+2,87 % 05.11.
    Ashmore Group
    		+8,43 % 05.11.
    Crown Holdings
    		+1,07 % 05.11.
    Warpaint London
    		+3,38 % 05.11.
    VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited USD
    		+2,35 % 05.11.
    GCP Infrastructure Investments
    		+9,33 % 05.11.
    Card Factory
    		+4,98 % 05.11.
    Banco Bradesco
    		+7,39 % 05.11.
    Anglo Asian Mining
    		- 05.11.
    Bioventix
    		+7,37 % 05.11.
    AEW UK REIT
    		+7,48 % 05.11.
    Edinburgh Investment Trust
    		+5,66 % 05.11.
    Galliford Try Holdings
    		+3,83 % 05.11.
    CVC Income & Growth Limited
    		+8,54 % 05.11.
    Bytes Technology Group
    		+5,62 % 05.11.
    CVC Income & Growth Limited
    		+6,98 % 05.11.
    Canadian Utilities (A)
    		+4,86 % 05.11.
    Dunedin Income Growth Investment Trust
    		+4,95 % 05.11.
    Avingtrans
    		+0,91 % 05.11.
    Brunner Investment Trust
    		+1,73 % 05.11.
    CVS Group
    		+0,82 % 05.11.
    Huntington Bancshares Depositary Shs (L)
    		- 05.11.
    Canadian Utilities Cum Red 2nd Pfd
    		+4,86 % 05.11.
    CU 4.6 % Cum Red Pfd
    		- 05.11.
    Thorpe (F.W.)
    		+3,45 % 05.11.
    Old National Bancorp Depositary Shs (A)
    		- 05.11.
    Old National Bancorp Depositary Shs (C)
    		- 05.11.
    Canadian Utilities Cum Red 2nd Pfd
    		+4,86 % 05.11.
    Canadian Utilities Cum Red 2nd Pfd
    		- 05.11.
    Canadian Utilities Cum Red 2nd Pfd
    		- 05.11.
    CU Cum Red Pfd
    		- 05.11.
    Canadian Utilities Cum Red 2nd Pfd (Y)
    		- 05.11.
    Canadian Utilities 5.25 % Cum Red Second Pfd
    		- 05.11.
    Pfizer
    		+6,95 % 06.11.
    Main Street Capital
    		+7,18 % 06.11.
    Howmet Aerospace
    		+0,27 % 06.11.
    Investor Registered (B)
    		+1,78 % 06.11.
    J.B.Hunt Transport Services
    		+1,15 % 06.11.
    Weatherford International
    		+1,70 % 06.11.
    Lamb Weston Holdings
    		+2,95 % 06.11.
    Richardson Electronics
    		+2,15 % 06.11.
    WSFS Financial
    		+1,21 % 06.11.
    Eagle Bancorp
    		+2,57 % 06.11.
    Oil-Dri of America
    		+1,15 % 06.11.
    FirstEnergy
    		+3,97 % 06.11.
    Black Stone Minerals
    		+9,84 % 06.11.
    Tompkins Financial
    		+3,83 % 06.11.
    Lithia Motors
    		+0,73 % 06.11.
    First Bank
    		+1,56 % 06.11.
    Dana
    		+2,37 % 06.11.
    Berkshire Hills Bancorp
    		+3,21 % 06.11.
    Primis Financial
    		+3,78 % 06.11.
    Franklin Financial Services
    		+3,25 % 06.11.

    Die Dividendenrenditen in der KW 45 / 2026 reichen von +0,27 % bei Howmet Aerospace bis +130,30 % bei der ABL Group Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Hinweis zu Dividenden in der KW 45 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 45 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im November 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im November, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.

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