mutares prüft Efacec-Exit: Auftragsbestand über 1 Mrd. Euro
Volle Auftragsbücher, klare Wachstumsziele: Efacec profitiert vom Ausbau der Stromnetze. Während das Unternehmen seine Kapazitäten erhöht, prüft Mutares einen möglichen Exit 2027.
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- Efacecs Auftragseingang lag bis September 2026 bei 334 Mio. Euro; der Auftragsbestand überschritt 1 Mrd. Euro – etwa das Vierfache des Umsatzes von 2025.
- In den ersten neun Monaten 2026 erzielte das Unternehmen 229 Mio. Euro Umsatz und 34 Mio. Euro bereinigtes EBITDA.
- Für 2026 erwartet Efacec 320–335 Mio. Euro Umsatz und 45–55 Mio. Euro EBITDA; gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Umsatzwachstum von über 20 % und einem EBITDA-Anstieg von über 55 %.
- Rückenwind kommt vom Elektrifizierungs- und Netzausbau: Für den relevanten T&D- und Bahnmarkt wird von 2026 bis 2031 ein jährliches Wachstum von rund 12 % erwartet.
- Mutares hat Efacecs Portfolio fokussiert, Kostenstrukturen angepasst und operative Abläufe verbessert; zugleich wird die Kapazität etwa verdoppelt und die Präsenz in Nordamerika ausgebaut.
- Mittelfristig strebt Efacec mehr als 500 Mio. Euro Umsatz und über 100 Mio. Euro EBITDA an. Mutares prüft strategische Exit-Optionen mit Blick auf 2027.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 2026, bei mutares ist am 12.11.2026.
Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,38EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,29 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.010,91PKT (-2,22 %).
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