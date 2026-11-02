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    Exportboom rettet BYD und XPENG die Zahlen – NIO fällt zurück

    Heimatmarkt bröckelt

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    Chinas Autobauer werden beim Absatz immer abhängiger vom Exportgeschäft. Das zeigen die Oktober-Zahlen von BYD, XPeng und NIO.

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    Heimatmarkt bröckelt - Exportboom rettet BYD und XPENG die Zahlen – NIO fällt zurück
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Chinas Autobauer drängen mit Macht auf die internationalen Märkte. Während BYD dank starker Exportzahlen seinen Wachstumskurs fortsetzt und XPeng neue Rekorde aufstellt, muss NIO einen deutlichen Absatzrückgang hinnehmen. Die Oktober-Zahlen verdeutlichen, wie stark der Export über Gewinner und Verlierer der chinesischen Autoindustrie entscheidet.

    BYD verdoppelt Exporte

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    Chinas größter Autobauer BYD verkaufte im Oktober insgesamt 490.168 Fahrzeuge. Das entspricht einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr und dem sechsten Monat in Folge mit Wachstum. Im September hatte das Plus allerdings noch bei 17 Prozent gelegen.

    Der entscheidende Wachstumstreiber liegt zunehmend außerhalb Chinas. Die Auslandsverkäufe schossen im Jahresvergleich um 102,8 Prozent auf 170.194 Fahrzeuge nach oben. Damit ging inzwischen mehr als jedes dritte verkaufte Fahrzeug ins Ausland. Im Heimatmarkt musste BYD dagegen einen Absatzrückgang hinnehmen.

    Die BYD-Aktie notiert am Montag im Tradegate-Handel 2,54 Prozent im Plus bei 8,03 Euro.

    NIO erleidet deutlichen Dämpfer

    Weniger erfreulich fällt die Oktober-Bilanz von NIO aus. Der Elektroautohersteller lieferte 34.246 Fahrzeuge aus und damit 15,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Gegenüber September mit 37.408 Auslieferungen ergibt sich ein Rückgang von 8,4 Prozent.

    Auf die Kernmarke NIO entfielen 18.125 Fahrzeuge, während die Familienmarke ONVO 8.383 und die Kleinwagenmarke FIREFLY 7.738 Einheiten beisteuerten.

    Der schwache Oktober steht allerdings im Kontrast zur bisherigen Jahresentwicklung. Seit Januar hat NIO insgesamt 334.547 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 38,5 Prozent im Jahresvergleich.

    Die Aktie von NIO notiert am Montag im Tradegate-Handel 0,52 Prozent tiefer bei 2,85 Euro.

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    XPeng knackt Monatsrekord

    Ganz anders sieht die Entwicklung bei XPeng aus. Das Unternehmen meldete für Oktober 50.237 ausgelieferte Elektroautos und stellte damit einen neuen Monatsrekord auf. Gegenüber September legten die Auslieferungen um 22 Prozent zu, im Jahresvergleich um 20 Prozent.

    Mit 13.326 Fahrzeugen erzielte XPeng auch außerhalb Chinas einen Rekord. Die internationalen Auslieferungen stiegen gegenüber Oktober 2025 um 166 Prozent.

    Die Aktie reagiert mit einem Plus von 4,74 Prozent und notierte damit zuletzt im Tradegate-Handel bei 4,2 Euro.

    Exportgeschäft wird zum entscheidenden Faktor

    Auch andere chinesische Hersteller zeigen, wie wichtig der Export-Markt geworden ist. Chery steigerte seinen Absatz um 5 Prozent, während die Exporte um 60 Prozent anzogen. Geely verbuchte dank mehr als verdoppelter Auslandsverkäufe immerhin ein Gesamtplus von einem Prozent. Xiaomi überschritt die Schwelle von 50.000 Fahrzeugen, während Leapmotor erneut mehr als 100.000 Einheiten auslieferte. Li Auto meldete dagegen einen Rückgang um 9 Prozent.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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