JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Celine Pannuti hob am Sonntag nach dem unerwartet hohen Überschuss im dritten Quartal ihre Prognose für das Ergebnis je Aktie des Bierbrauers für das Gesamtjahr 2026 um zwei Prozent an./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 72,10EUR auf Lang & Schwarz (02. November 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79,88

Kursziel alt: 79,88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

