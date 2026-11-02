JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Celine Pannuti hob am Sonntag nach dem unerwartet hohen Überschuss im dritten Quartal ihre Prognose für das Ergebnis je Aktie des Bierbrauers für das Gesamtjahr 2026 um zwei Prozent an./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 72,10EUR auf Lang & Schwarz (02. November 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 79,88
Kursziel alt: 79,88
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 79,88
Kursziel alt: 79,88
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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